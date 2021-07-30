В Хорватии арестован гражданин России по обвинению в распространении детской порнографии

В курортном хорватском городе Ровинь полиция арестовала 44-летнего россиянина по подозрению в незаконной съемке обнаженных детей на пляже для использования снимков в порнографических целях.
Полицейские изъяли у россиянина три мобильных телефона, камеру, умные часы, «флэшку» и SD-карту, на которых были обнаружены фотографии компрометирующего характера.
После проведения предварительного расследования подозреваемый был доставлен в следственный изолятор местного управления полиции.
Загреб, Кирилл Борщев
Загреб. Другие новости 29.07.21
Три балканских государства решили отменить границы. / Болгария смягчила условия въезда для россиян. / «Геноцид» в Сребренице: сербский член президиума Боснии и Герцеговины пожаловался на себя в прокуратуру. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube