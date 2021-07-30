В Хорватии арестован гражданин России по обвинению в распространении детской порнографии

В курортном хорватском городе Ровинь полиция арестовала 44-летнего россиянина по подозрению в незаконной съемке обнаженных детей на пляже для использования снимков в порнографических целях.

Полицейские изъяли у россиянина три мобильных телефона, камеру, умные часы, «флэшку» и SD-карту, на которых были обнаружены фотографии компрометирующего характера.

После проведения предварительного расследования подозреваемый был доставлен в следственный изолятор местного управления полиции.

Загреб, Кирилл Борщев

Загреб. Другие новости 29.07.21

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