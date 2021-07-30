Новый Верховный представитель по БиГ поддержал уголовное преследование за отрицание «геноцида»

Новый Верховный представитель по Боснии и Герцеговине (БиГ) Кристиан Шмидт, который официально вступит в должность 1 августа, поддержал решение своего предшественника Валентина Инцко о введении уголовной ответственности за «отрицание геноцида» в Сребренице. По его словам, такой шаг «открывает путь в ЕС».

В интервью Deutsche Welle Шмидт, слова которого цитирует «Балканист.ру», отметил, что такой закон не может вызвать изменения в обществе. «Необходимо сделать гораздо больше для информирования людей и изменения этнических нарративов, и в качестве союзников я вижу молодое поколение, хотя в настоящее время оно подвергается идеологической обработке, отчасти – в неприемлемой форме», – сказал новый Верховный представитель по БиГ.

При этом Шмидт считает недопустимыми любые разговоры об обмене территориями и населением и отвергает такой способ избежать потенциальных конфликтов на Западных Балканах. По его мнению, нарушение территориальной целостности государств региона не обсуждается. При этом Шмидт признал проблему управляемости БиГ. «Как можно улучшить функционирование государственных институтов в стране размером с Нижнюю Саксонию, с населением меньшим, чем в Берлине, – но с более чем 137 министерствами?» – риторически спросил он сам себя. По словам политика, многие вещи требуют упрощения.

Своей главной задачей Шмидт назвал борьбу с «этнизацией политики» в Боснии и Герцеговине. «Если мы хотим территориальной целостности БиГ, как указано в Дейтонских соглашениях, если мы хотим превратить БиГ в демократическую страну, способную присоединиться к ЕС, тогда здесь не должно быть чисто этнической ориентации избирателей и их голосования», – заявил он.

Вместе с тем Шмидт подчеркнул, что не защищает чьи-то интересы и должен одинаково относиться ко всем. «Это также относится к сербам. У сербов была тяжелая судьба в этом регионе, и они пережили много плохого. Вот почему на некоторые вещи нельзя смотреть однобоко. Но в БиГ есть не только хорваты, бошняки и сербы, – например, евреи и все остальные, о которых я должен заботиться. Вот почему я говорю всем: просто успокойтесь!» – сказал он.

«Я приезжаю в Боснию и Герцеговину как политик, а не как дипломат, и предупреждаю, что некоторые из моих заявлений могут быть недостаточно дипломатичными, но они будут ясными», – подытожил Шмидт.

Берлин, служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 30.07.21

Сербия завершает работы на «Балканском потоке». / Черногория выдала России обвиняемого в растрате экс-сенатора. / Сербские учёные подтвердили эффективность всех вакцин от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»