Республика Сербская отказалась выполнять боснийский закон о запрете отрицания «геноцида»

Решение Верховного представителя по Боснии и Герцеговине (БиГ) Валентина Инцко о введении уголовной ответственности за отрицание «геноцида» не будет применяться на территории Республики Сербской (РС). При этом тюремный срок будет грозить за публичное оскорбление РС и её символики, а также за объявление РС «продуктом геноцида», а её народов – «геноцидными».

Соответствующие поправки в Уголовный кодекс республики были одобрены сегодня на чрезвычайной сессии Народной Скупщины РС. За оба решения проголосовали депутаты от всех партий, представленных в республиканском парламенте, передает «Балканист.ру».

Как отметил председатель Скупщины Неделько Чубрилович, таким образом Республика Сербская продемонстрировала своё единство. «Все должны понимать, что БиГ состоит из Республики Сербской и мусульманско-хорватской федерации, а также из трёх государствообразующих народов, и Республика Сербская больше не будет терпеть унижения», – подчеркнул он.

По словам Чубриловича, Инцко продемонстрировал, что является инструментом политики бошняков и «золотой рыбкой», исполняющей их желания. «Своим решением он поставил БиГ на грань самого большого кризиса со времён войны», – сказал председатель Народной Скупщины РС.

Изменения в Уголовный кодекс РС предусматривают, что за публичное оскорбление Республики Сербской, её флага, герба и гимна можно получить до трёх лет тюрьмы. Если же подобное оскорбление будет сопровождаться объявлением РС «продуктом геноцида», а её народов – «геноцидными», то срок тюремного заключения составит от шести месяцев до пяти лет. Если в подобном будет уличён чиновник любого уровня, он рискует провести за решёткой от двух до десяти лет. Самое суровое наказание – от 3 до 15 лет тюрьмы – последует, если вышеописанные действия будут направлены на изменение конституционного строя Республики Сербской, будут угрожать её территориальной целостности или независимости.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

Баня-Лука. Другие новости 30.07.21

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