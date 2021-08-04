Крупнейший позор современной Европы: Хорватия празднует годовщину этнической зачистки сербов

Торжества в Хорватии по поводу 26-ой годовщины военной операции «Буря» неприемлемы – эти события стали величайшим преступлением и позором Европы и всего человечества, превратившись в чудовищную этническую чистку, направленную на уничтожение сербского народа. С таким заявлением выступил министр обороны Сербии Небойша Стефанович.

В августе 1995 года хорватские войска провели операцию по ликвидации сербской автономии на территории Республики Хорватия – Республики Сербской Крайны, жертвами которой стали несколько тысяч человек – преимущественно гражданских сербов. В результате агрессии, сопровождавшейся военными преступлениями хорватской армии, с территории Хорватии за несколько дней было изгнано более четверти миллионов сербов. Большая часть из них так и не смогла вернуться обратно, потеряв свое имущество.

«Точно так же, как концлагерь «Ясеновац» времен Второй мировой войны был не трудовым лагерем, а лагерем смерти, «Буря » была не освободительной акцией, а постыдным изгнанием сербского народа с его многовековых очагов в Хорватии. Изгнание около 250 000 собственных граждан, артобстрелы колонн беженцев, убийства пожилых людей, больных и немощных на пороге их собственных домов, поджоги имущества, издевательства, избиения и запугивание – все это преступления, которые стали неотъемлемым эпилогом этой операции. Судьба тысяч сербов не известна до сих пор. Спустя четверть века спустя они все еще числятся пропавшими без вести», – подчеркнул Стефанович.

Глава оборонного ведомства также отметил, что сейчас осталось в прошлом то время, когда в Сербии на официальном уровне пытались не замечать или смущенно умалчивать о трагедии хорватских сербов. «Сегодня Сербия открыто и в голос скорбит, и не позволит забыть о том, что [хорватская] операция «Буря» является крупнейшим позором современной Европы и всего человечества, а также крупнейшей этнической чисткой на территории Европы с конца Второй мировой войны», – констатировал Стефанович, отметив, что жертвы августовской трагедии 1995 года до сих пор не дождались торжества справедливости и правды.

При этом министр подчеркнул, что «сегодня сильная Сербия строит будущее, мир и сотрудничество в регионе, но больше не молчит о преступлениях. Она не позволяет забыть о жертвах или замолчать ужасы, которые пережил сербский народ».

Белград, Кирилл Борщев

Белград. Другие новости 04.08.21

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