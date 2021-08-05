В Черногории рестораторы готовят забастовку против ковид-ограничений

В Черногории сотрудники и владельцы предприятий общественного питания готовят акцию протеста против эпидемиологических мер, введенных в стране в конце июля. Рестораторы предупредили, что намерены протестовать до отмены предписаний правительства.

Ранее кабинет министров Черногории обязал всех сотрудников отрасли привиться от коронавируса, а в кафе и рестораны пускать гостей с сертификатом о прививке, либо с негативным результатом ПЦР-теста, теста на антитела или со справкой о перенесённом заболевании, что вызвало жесткую критику со стороны рестораторов, передает «Балканист.ру»,

«Мы много раз призывали правительство скорректировать эти требования, потому что они являются дискриминационными и нарушают права на труд, не говоря уже об остальных правах. Требовать подобное в разгар сезона недопустимо», – заявила Ассоциация работников общепита Черногории.

В объединении напомнили, что в отрасли, которая из-за кризиса находится на грани выживания, трудится около 30 тысяч человек.

Акция протеста около здания министерства экономического развития страны в Подгорице намечена на понедельник, 9 августа.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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