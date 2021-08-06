Лидер боснийских мусульман отказался от переговоров с представителями сербского и хорватского народов БиГ

Лидер боснийской Партии демократического действия, которая является самой популярной среди мусульман, Бакир Изетбегович отказался от переговоров с представителем сербского народа в Президиуме Боснии и Герцеговины (БИГ) Милорадом Додиком и не готов также идти на уступки для хорватов.

По его словам, Додик своими политическими действиями толкает страну в кризис, а требования хорватов могут разрушить государство БиГ, передает «Балканист.ру».

Боснийский политик подчеркнул, что не намерен вести переговоры в «бошняцко-хорватско-сербском формате». При этом Изетбегович пояснил, что попытается сохранить территориальное единство страны, не пойдет на уступки хорватам – в лице их лидера Драгана Човича и партии ХДС – и не допустит создания дополнительных энтитетов, имея в виду отдельную хорватскую административно-территориальную автономию.

«У нас есть свои институты, в первую очередь парламент БиГ, где мы можем говорить обо всем. В Боснии и Герцеговине, помимо трех народов [сербов, хорватов и мусульман], есть четвертый, который политически очень ярко выражен, особенно в Тузле. Этих людей в два-три раза больше, чем тех, кто голосует за ХДС (Хорватское демократическое содружество). Но цель заключается в том, чтобы разделить всё на три части и тем самым загнать 60% пробоснийских голосов в Парламентской ассамблее БиГ в 33-процентную квоту, отведенную для боснийских мусульман. Мы не согласимся ни с логикой 2:1, ни с сегрегацией и сведением всего к трем государствообразующим народам», – заявил Изетбегович, не уточнив, о каком народе идёт речь.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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