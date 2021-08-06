Сербы остаются бесправными в мусульмано-хорватской федерации Боснии и Герцеговины

В Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ) представители сербского народа остаются бесправными. Об этом заявил сербский член Президиума БиГ Милорад Додик, комментируя заявления лидера боснийских мусульман Бакира Изетбеговича, который ранее отказался от переговоров с сербами и хорватами для преодоления политического кризиса в стране.

По мнению Додика, Изетбегович обязан встретиться с сербами и хорватами, чтобы разрешить кризис в Боснии и Герцеговине, передает «Балканист.ру».

«Пусть он перестанет воображать что-то о себе и оставит Республику Сербскую в покое. Поскольку его рот полон историй о «многонациональной Боснии и Герцеговине», пусть он покажет на деле, насколько многонациональна федерация БиГ, где в этом образовании сербы, каковы их права, имеют ли они вообще какие-либо права, согласно его пониманию многонациональности. По его словам, я оскорбил бошняков, назвав их «подданными»: так он сам показал, в какой мере является подданным и как ждёт милости от иностранцев. И напомню, что именно он, Бакир Изетбегович, назвал сербов «плохим народом», – подчеркнул Додик.

Согласно переписи, проведённой в БиГ в 2013 году, сербы составляли 2,55% населения мусульманско-хорватской федерации. В то же время в Республике Сербской было зафиксировано 18,5% представителей других народов, кроме сербского. Партии бошняков постоянно представлены в парламенте Республики Сербской, при этом сербских политических сил в парламенте ФБиГ нет.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

Баня-Лука. Другие новости 06.08.21

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