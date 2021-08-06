Курсом президента Джукановича: премьер-министр Черногории предал своих избирателей

Правительство Черногории во главе со Здравко Кривокапичем вместо выполнения предвыборной программы продолжает прозападную и антироссийскую линию партии президента страны Мило Джукановича. Об этом заявил один из лидеров блока «Демократический фронт» и председатель партии «Новая сербская демократия» Андрия Мандич в интервью порталу «Балканист».

Политик подчеркнул, что правительством Кривокапича не были реализованы ожидания избирателей, которые проголосовали за смену курса президента Джукановича. «Люди верили, что [новая власть] распрощается с «глубинным государством» президента Мило Джукановича. Им ничего бы не стоило осуществить перемены в системе правосудия, снять с должностей коррумпированных прокуроров и полицейских, очистить службу государственной безопасности от людей, которые работают на иностранные интересы, сделать возможным для всех граждан реализовывать свои права без протекционизма, без непотизма, без взяточничества. То есть люди верили, что все это будет сделано в первые шесть месяцев, – однако, к сожалению, этого не произошло», – пояснил Мандич.

По его мнению, главная причина состоит в желании правительства Кривокапича сохранить курс, установленный режимом Джукановича, что подразумевает сохранение его людей на ключевых позициях в прокуратуре, полиции и органах правосудия.

«В целом, все это напоминает ситуацию в Сербии после свержения Слободана Милошевича и прихода к власти прозападного правительства. Тогда министры наперегонки бежали в американское посольство: кто первым расскажет, что было на заседании правительства. К сожалению, такое положение дел не сулит ничего хорошего», – констатировал он.

Политик также обратил внимание, что одно из предвыборных обещаний коалиции, в которую входил Кривокапич, – разворот во внешней политике, чтобы Подгорица наладила отношения с Сербией, в отличие от времен Джукановича, и исправила то плачевное состояние, в которое пришли отношения с Россией за время его правления.

«Мы это обещали, за это голосовал народ. Но Кривокапич – после того, как пришел к власти и сформировал правительство, в котором нет ни одного представителя «ДемФронта», – пошел еще дальше: он ввел дополнительные санкции против России, а отношения с Сербией испортил сильнее, чем во время правления Демократической партии социалистов Джукановича», – пояснил Мандич.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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