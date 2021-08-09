Это саботаж и отравление отношений: президент Хорватии обрушился с критикой на Боснию и Герцеговину

Президент Хорватии Зоран Миланович назвал саботажем и отравлением двусторонних отношений действия боснийской прокуратуры, начавшей преследование хорватских военачальников, причастных к проведению операции «Молния» в 1995 году в западной Славонии. По его словам, решение Загреба об отказе от сотрудничества по этим уголовным делам, принятое шесть лет назад, остается в силе.

Военная операция «Молния» (серб. Бљесак, хорв. Bljesak) войск Хорватии по установлению контроля над территорией западной Славонии в восточной части Хорватии была проведена с 1 по 3 мая 1995 года. В ходе боев хорватами была ликвидирована Сербская Автономная область Западная Славония, входившая в состав Республики Сербской Краины и находившаяся под защитой миротворцев ООН. В результате действий хорватских военных были убиты 283 человека, около 18 тысяч сербов стали беженцами. «Молния» была отмечена массовыми военными преступлениями в отношении гражданского населения и пленных сербских военнослужащих.

Хорватское министерство юстиции подтвердило получение запроса от прокуратуры Боснии и Герцеговины о начале судебного преследования в отношении 14 хорватских генералов, подозреваемых Сараево в совершении военных преступлений в ходе операции «Молния».

Президент Хорватии со своей стороны подверг резкой критике действия боснийских органов правосудия. «Вам известна моя позиция, позиция моего правительства и меня как премьер-министра в 2015 году. Решение об отказе от сотрудничества по такому типу дел остается в силе», – заявил Миланович.

По его словам, проблема заключается в том, что такие запросы вообще поступают. Миланович подтвердил, что вместе с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в курсе выдвинутых боснийской стороной обвинений против хорватских военных. «Я не могу это комментировать, но могу ответить за себя. Итак, уже некоторое время я был в курсе всего, как и Пленкович. И я знаю, что я как премьер-министр правительства принял в 2015 году решение (о несотрудничестве по делам против военного руководства), и до тех пор, пока нынешнее правительство не отменит или не изменит его – а оно этого не сделало, то, старое решение остается в силе», – подчеркнул президент Хорватии, оценив действия боснийской прокуратуры как отравление отношений между Загребом и Сараево.

Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович, в свою очередь, заявил, что никакие судебные процессы не поставят под сомнение освободительный характер операций «Молния» и «Буря». «Я не могу предвидеть, что будет делать государственная прокуратура. Но, что она определенно может сделать, – это отвергнуть обвинения по существу и, таким образом, решить проблему», – сказал он.

Загреб, Кирилл Борщев

Загреб. Другие новости 06.08.21

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