Google и Twitter вводят санкции за отрицание «геноцида» в Сребренице

Американския IT-компания Google, владеющий также сервисом YouTube, и сервис микроблогов Twitter объявили о введении санкций в отношении контента, который содержит отрицание «геноцида» в Сребренице. Публикации, отрицающие и приуменьшающие задокументированные случаи насилия, в том числе и в Сребренице, будут удаляться, передает «Балканист.ру».

Поводом для такого решения стал запрос канадского Института по изучению «геноцида» в Сребренице с требованием пресечь риторику ненависти в соцсетях. Директор организации Эмир Рамич заявил, что больше всего «оскорблений в адрес жертв Сребреницы поступает из Сербии, из Боснии и Герцеговины, а именно из энтитета Республики Сербской, затем России, Франции; также отмечены отдельные случаи из США и Канады».

Институт по изучению геноцида в Сребренице обращался также в компанию Facebook, в которой сообщили, что уже применяют санкции в отношении контента, «восхваляющего убийства на почве ненависти, оскорбляющего жертв и популяризирующего организаторов убийств». Комментируя эту ситуацию, Рамич выразил надежду, что в скором будущем в соцсети останутся только группы или страницы, разделяющие позицию боснийских властей в отношении событий в Сребренице.

Напомним, недавно ушедший в отставку Верховный представитель по Боснии и Герцеговине Валентин Инцко подписал указ о внесении поправок в УК, предусматривающих уголовную ответственность «за отрицание геноцида и героизацию военных преступников». Речь идёт о событиях 1995 года, во время гражданского конфликта в Боснии и Герцеговине, когда Армия Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича вошла в Сребреницу, чтобы защитить сербов от бандформирований боснийских мусульман, которые обосновались в объявленном демилитаризованной зоной городе и безнаказанно терроризировали сербское население. После того как Сребреница была взята под контроль сербами, генерал Младич организовал эвакуацию мирных мусульман на территорию, подконтрольную бошнякам. Потом была проведена спецоперация по «зачистке» города от оставшихся в нем боевиков и их сообщников. Впоследствии убитых сербскими военными назвали «жертвами геноцида над мирным бошняцким населением». Власти Боснии при поддержке мирового сообщества всеми силами неуклонно увеличивают количество жертв, записывая в их число тех, кто тогда не проживал в местах боевых действий в районе Сребреницы или вовсе умер ещё до начала войны.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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