В Черногории зафиксирован взрывной рост заболеваемости коронавирусом

Накануне в Черногории зафиксировано самое большое число новых случаев коронавируса в Европе на 100 тысяч населения – количество заражённых в день выросло в 18 раз. Если 11 июля было зарегистрировано 19 заболевших, то 11 августа – 349. Из них 36 – туристы.

В прошлом месяце эпидемиологи регистрировали 321 активный случай болезни, в августе выявлено уже 3 130 зараженных коронавирусом. В Клиническом центре Черногории на лечении находится 28 человек, 15 из них борются за жизнь, пишет портал Analitika.

В Черногории с населением чуть более 600 тысяч граждан полностью вакцинировано всего 161 352 человека. В Институте общественного здравоохранения страны заявили, что готовы вакцинировать на месте всех, кто желает принять участие в музыкальных фестивалях, запланированных на ближайшее время, и призвали молодёжь проявить ответственность и привиться от коронавируса.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 12.08.21

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