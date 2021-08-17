Апокалипсис в Хорватии: ураганный ветер и новое землетрясение

Сегодня около двух часов ночи в Хорватии произошло очередное землетрясение, которое экс-премьер Хорватии Ядранка Косор назвала апокалипсисом. «Какая апокалиптичная ночь! Землетрясение, буря, как тут уснёшь?!» – цитирует «Балканист.ру» ее публикацию в соцсетях.

Национальная сейсмологическая служба Хорватии сообщила, что землетрясение было магнитудой 4,2 балла. Его силу почувствовали жители средней части страны, в том числе и города Петринья, разрушенного в прошлом году после серии подземных толчков. Отголоски землетрясения докатились до Словении и Боснии и Герцеговины.

При этом ситуацию в Хорватии осложнил ураганный ветер, захвативший окрестности Загреба.

Согласно данным Национальной сейсмологической службы, Хорватия почти каждый день регистрирует подземные толчки разной силы.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

Загреб. Другие новости 17.08.21

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