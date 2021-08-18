Американский дипломат заявил о намерении объединить и возглавить всех албанцев

Бывший глава миссии ОБСЕ в Косово и Метохии, американский дипломат Уильям Уокер предложил создать Движение всех албанцев, объединяющее албанскую диаспору в разных государствах мира с целью получения депутатских мест в парламентах стран, где они проживают.

По его словам, будущее движение будет состоять из всех албанцев, независимо от места их рождения или какой-либо принадлежности. «Я верю, что у меня, как у неалбанца, которого многие уважают, есть самые большие шансы объединить разрозненные фракции албанской диаспоры по всему миру. Я прошу вашей поддержки», – заявил он.

Как считает американский дипломат, лица, принимающие решения в регионе, являются политиками, а не патриотами, подчеркнув, что политики властны, но одновременно коррумпированы и очень зависимы от международных кураторов с неалбанскими интересами.

По мнению Уокера, албанская диаспора располагает значительным экономическим влиянием в балканских странах, но эффект этого влияния в долгосрочной перспективе минимален, потому что не оказывается не влияния на процесс принятия решений.

Уокера называют «режиссером» сфабрикованного случая в косовском селе Рачак, послужившего поводом для НАТО впервые поднять вопрос о применении силы в отношении Югославии. В январе 1999 года дипломат посетил этот населенный пункт, в котором югославская полиция ликвидировала несколько десятков албанских боевиков террористической Армии Освобождения Косово. В своем отчете Уокер назвал убитых бандитов «мирными жителями», а саму полицейскую операцию – «резней».

Вашингтон, Кирилл Борщев

Вашингтон. Другие новости 18.08.21

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