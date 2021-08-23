Венгерский эксперт: «Пора поговорить о Huxit»

Венгерская проправительственная газета Magyar Nemzet («Венгерская нация») подняла вопрос о выходе страны из ЕС. В своей статье, опубликованной в этом издании, научный консультант Центра фундаментальных прав, политолог Tамаш Фрич заявил, что Будапешту «пора поговорить о Huxit».

«Я знаю, что это табу, но кто-то должен произнести слово Huxit – и не обязательно рассматривать его в качестве попытки кого-то напугать. Речь о добровольном выходе Венгрии из ЕС (по линии Brexit). Можно ли говорить о том, что Huxit неизбежен, особенно учитывая беспрецедентную, невиданную серию спланированных атак ЕС и Запада на Венгрию в связи с нашим законом о защите детей (речь идет о законе против пропаганды ЛГБТ-сообщества в школах и детсадах)? Сегодня пора серьезно рассмотреть возможность нашего выхода из союза государств с тысячей кровоточащих ран, имперскими симптомами и невероятно высокомерным отношением к странам Восточной и Центральной Европы», – отметил Фрич, статью которого цитирует «Балканист.ру».

«Мы достигли предела: финансовая элита глобалистов и институты ЕС, которыми они управляют, решили преподать нам урок, но на самом деле это не урок, а наказание, цель которого – лишить нас самостоятельности, заставить действовать по их прихотям. И, конечно же, лучший инструмент – это удержание денег. Или, говоря словами вице-президента Европейского парламента Катарины Барли, «лишение средств», – подчеркнул политолог.

Фрич констатировал, что приоритеты ЕС радикально изменились, и его элиты хотят превратить Евросоюз в нечто совершенно иное, чем это было до сих пор. «После эпохи власти Советского Союза нашей самой важной и желанной целью было стать суверенным и независимым государством. Сейчас эти ценности снова оказались поставлены на карту. Если они (ЕС) хотят снова диктовать нам, как жить, то членство в нем теряет смысл», – считает Фрич.

С другой стороны, политолог видит очевидные экономические преимущества от пребывания в Евросоюзе. «Мы получаем определенные ресурсы от взносов государств-членов. Прямо сейчас на кону (пока) 2 500 млрд евро, которые у нас хотят отобрать. Возможно, один из самых сильных аргументов в пользу того, чтобы остаться в ЕС, заключается в том, что если мы выйдем, то западные компании могут уйти от нас, и наши торгово-экономические отношения с ЕС и государствами-членами, особенно с гигантскими компаниями из Германии, ухудшатся. И наступит момент, когда три крупных игрока – Audi, BMW и Mercedes – закроют здесь свои заводы», – говорится в статье.

По оценке эксперта, с технической точки зрения выход Венгрии из ЕС потребует урегулирования множества вопросов. «Выход из ЕС должен сопровождаться переговорами с Брюсселем и с отдельными государствами-членами. По сути, мы должны будем заключить отдельные соглашения по образцу Швейцарии, Норвегии, Великобритании. Сейчас мы экономически достаточно сильны, чтобы делать это; мы больше не уязвимая страна, которая не может стоять на собственных ногах. Есть ли у Норвегии проблемы с тем, что она не является членом Европейского Союза? Нет. Потенциальный Huxit – это не конфронтация, а пересмотр отношений. Это, конечно, непростая задача, но, безусловно, найти ее решение возможно», – считает Фрич.

По его оценке, такие аспекты, как как военный и ценностно-культурологический, проблемы не представляют. «C военной точки зрения наш выход не будет иметь никакого значения, поскольку мы были и остаемся членами НАТО с 1999 года», – говорится в статье.

По поводу расставания с европейскими ценностями эксперт не питает никаких иллюзий. «Наши пути разошлись, поскольку Запад теперь сознательно (подчеркиваю: сознательно!) отходит от христианской морали и ценностей. Вместо этого они стремятся построить безликое мировое общество космополитов, основанное на безудержном самоудовлетворении и самоуничтожении личности. Мы – венгры, поляки, жители Центральной и Восточной Европы – держимся за культурные и религиозные основы нашей жизни. И это перечеркивает все остальные аспекты», – заключил политолог.

Москва, Мария Соколова

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