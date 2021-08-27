Албания готова принять до четырех тысяч афганских беженцев

Беженцы из Афганистана по просьбе США смогут оставаться в Албании в течение года. Об этом сообщил премьер-министр страны Эди Рама, опубликовавший опубликовал видео из аэропорта Tираны, куда сегодня ночью прибыли афганцы. По его словам, Албания готова принять порядка четырех тысяч беженцев, которые покинули родину после прихода к власти запрещенного в РФ террористического движения «Талибан».

«Албанский дом принадлежит Богу и другу, в том числе 121 ребенку, женщинам и мужчинам из несчастного Афганистана, которые бросили свои дома и землю, чтобы спасти свои жизни», – пояснил Рама.

Беженцы прибыли на борту египетской авиакомпании Almasria Universal. В аэропорту их встретила посол США в Албании Юри Kим. Группа афганцев, среди которых женщины с младенцами, подростки и пожилые люди, прошли тестирование на коронавирус, получили медицинскую и психологическую помощь во временно развёрнутом в аэропорту военном лагере, зарегистрировались и были отправлены в отели.

Правительство Албании сообщило, что граждане Афганистана останутся на территории страны примерно на год, в течение которого будут получать визы в США.

Тирана, Катарина Лане

Тирана. Другие новости 26.08.21

Косовские сербы организовали забастовку: требуют освободить депутата, сказавшего правду о начале агрессии НАТО против Югославии. / Косовские сепаратисты устроили акцию по устрашению сербского населения: президент Вучич обратился к ЕС. / Победительница чемпионата по безделью пролежала под деревом 117 часов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»