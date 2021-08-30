Вашингтон определился с кандидатурой спецпредставителя по Западным Балканам

Должность спецпредставителя президента США по Западным Балканам займет заместитель американского посла в Сербии Габриэль Эскобар. Эту информацию подтвердил председатель депутатской группы Народной Скупщины Сербии по сотрудничеству с США Драган Шормаз. По его словам, это опытный дипломат и лучший специалист по балканским вопросам в Госдепе.

Как пишет «Балканист.ру», Эскобар до службы в американском посольстве в Белграде работал в диппредставительстве США в Ираке. С 1998 по 2001 год совершил четыре визита в бывшую Югославию. Занимал пост руководителя аппарата Высокого представителя в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), главой отделения посольства США в Баня-Луке, заместителем руководителя группы дипломатической связи США в Подгорице (Черногория) и начальником политического отдела в Белграде (вскоре после возобновления работы посольства США в 2001 году).

В Бюро по европейским делам Эскобар работал советником по политическим и экономическим вопросам посольства США в Лиссабоне. Дипломат также занимал должность заместителя политического советника в Риме, служил военно-политическим офицером в Праге и вице-консулом в Москве.

Эскобар окончил Колумбийский университет в Нью-Йорке, говорит на испанском, русском, итальянском, сербском, чешском и португальском языках. Он сменит своего предшественника Мэтью Палмера в первой декаде сентября и начнёт свою работу с визитов по странам Балканского региона.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 27.08.21

Черногория отказывается от бесплатных ПЦР-тестов для туристов. / Белград и Приштина готовятся к новому раунду переговоров по косовской проблеме. / Албания готова принять до четырех тысяч афганских беженцев. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»