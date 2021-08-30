Политическая проблема: премьер-министр Черногории отказался от участия в интронизации митрополита Иоанникия

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич отказался от участия в торжественной церемонии интронизации митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви Иоанникия 5 сентября в Цетинском монастыре. Глава правительства пояснил, что опасается негативных политических последствий.

«Я не поеду не потому, что не хочу или у меня нет повода. Я не желаю, чтобы моё присутствие вызвало отрицательную реакцию и стало поводом для нежелательных событий», – заявил Кривокапич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Премьер-министр обратил внимание, что «другие политические игроки эскалируют напряжение». «Президент Черногории должен нести ответственность за всех граждан, а не только за своих избирателей», – указал Кривокапич, комментируя недавнее заявление главы государства Мило Джукановича, что в политизации предстоящего события якобы виноват Белград, который «продолжительное время принижает самоопределение Черногории».

Как отмечает издание, предстоящая интронизация митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия стала причиной нового витка противостояния между черногорскими националистами, разделяющими политику Джукановича и поддерживающими раскольническую черногорскую православную церковь, и сербами Черногории, отстоявшими черногорские святыни Сербской православной церкви год назад. Тогда епископ Иоанникий возглавлял массовые крестные ходы на севере Черногории и стал главным претендентом на пост главы митрополии Черногорско-Приморской после смерти владыки Амфилохия. Чтобы снизить градус напряженности, митрополия отказалась от массового народного собрания в день интронизации. Однако теперь соратники Джукановича требуют перенести интронизацию в другой храм и собираются организовать протест против нового митрополита.

Ранее в интервью порталу «Балканист» один из лидеров политического блока «Демократический Фронт» Андрия Мандич обращал внимание, что в 2020 году Кривокапич возглавлял список коалиции «За будущее Черногории» и стал кандидатом в премьеры благодаря поддержке Сербской православной церкви. «Именно по просьбе Церкви мы согласились уступить ему первое место в списке коалиции. Некоторые люди в Церкви верили, что он будет полностью предан Матери-Церкви, и сделает все, что ожидает от него СПЦ. К сожалению, Кривокапич отказался от этого. Думаю, ему сейчас важнее то, что ему говорят в некоторых западных посольствах, чем мнение иерархов его православной церкви», – подчеркивал Мандич.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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