В Северную Македонию прибыла первая группа беженцев из Афганистана

Северная Македония вслед за Албанией, Косово и Хорватией приняла первую беженцев из Афганистана. В Скопье прибыли 149 человек, в числе которых сотрудники международных миссий, гуманитарных и аналитических организаций с семьями, работавшие с НАТО, передает «Балканист.ру».

После медосмотра их разместили в отелях на окраине города. Афганцы будут освобождены от визового сбора, а расходы на их проживание берут на себя США. Самолет в аэропорту встретил лично министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи. По его словам, македонские власти готовы временно принять 750 человек сроком на 90 дней, после чего граждане Афганистана отправятся в США или «в другие страны».

«Это наши союзники, с которыми мы сотрудничали 20 лет. Это люди, с которыми мы делим одинаковые ценности, и они здесь не по своей воле. Их жизни под угрозой, и мы решили пойти им навстречу в этот сложный период», – сказал глава македонского МИД. Ранее премьер Албании Эди Рама выразил готовность приютить четыре тысячи афганцев, а «президент» Косово Вьоса Османи назвала цифру в две тысячи. В Хорватии согласны принять куда более скромную группу, однако там 19 беженцев уже попросили предоставить им постоянное убежище, и, скорее всего, им пойдут навстречу.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

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