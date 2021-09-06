Скандал в Черногории: вице-премьер назвал партию президента страны террористической группировкой

Демократическая партия социалистов во главе с президентом Черногории Мило Джукановичем превратилась в организованную криминальную террористическую группировку. Об этом заявил вице-премьер правительства Черногории Дритан Абазович, комментируя скандалы вокруг интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия, передает «Балканист.ру».

«Если бы интронизация [митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия] в Цетине была отменена, государство потонуло бы в анархии и был бы реализован сценарий, который планировали криминальные группировки, близкие к Демократической партии социалистов [президента Мило Джукановича] и заручившиеся поддержкой сил извне», – сказал Абазович, подчеркнув, что «интронизация митрополита похоронила криминальные намерения Джукановича».

Ранее президент Черногории заявил, что «колокольный звон после интронизации ознаменовал похороны миссии Сербской православной церкви и Цетинской митрополии в духовной столице Черногории».

Накануне Абазович координировал действия силовиков во время интронизации митрополита Иоанникия, которая сопровождалась беспорядками и провокациями со стороны черногорских националистов – приверженцев режима Джукановича.

«B глазах мирового сообщества Демократическая партия социалистов, помимо криминальной структуры, превратилась в экстремистскую организацию, не гнушающуюся актами терроризма. Мы знаем, что определённые люди из её рядов вооружали повстанцев, устроивших беспорядки в Цетине. Они планировали реализовать сценарий, последствия которого должны были стать фатальными. Это была попытка дестабилизировать Черногорию», – констатировал Абазович.

Вице-премьер также обратил внимание, что полиция и силовики приложили максимум усилий, чтобы не допустить кровопролития и сохранить власть закона. «Полиция сдала экзамен огромной важности и проявила высочайший профессионализм. Столкновения начались тогда, когда советник президента Мило Джукановича Веселин Bельович попытался пробить кордон полицейских и подчинить их себе. Тогда был применён слезоточивый газ. Вместе с Вельовичем там было руководство Демократической партии социалистов, сам президент Черногории и главный прокурор. Они подстрекали протестующих. Они обязаны понести за это ответственность», – заявил Абазович.

В воскресенье, 5 августа, противники Сербской православной церкви построили баррикады из автомобильных покрышек на дорогах, ведущих из Цетине, чтобы не дать проехать патриарху Cербскому Порфирию и Mитрополиту Черногорско-Приморскому Иоанникию в Цетинский монастырь, который черногорские националисты считают своей святыней. Службы безопасности страны доставили духовных лидеров к месту церемонии на вертолёте и обеспечили проведение церемонии.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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