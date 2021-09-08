Мэр черногорского города обвиняется в отрицании «геноцида» в Сребренице

Высшая государственная прокуратура в Подгорице выдвинула обвинение «в распространении национальной, расовой и межрелигиозной ненависти» против мэра города Никшича и депутата Демократического фронта Марко Ковачевича после его публичных высказываний о событиях в Сребренице.

Ковачевич в эфире местной телекомпании заявил, что «геноцида в Сребренице не было, а голосование в Cкупщине показало, кто предатель, и сербы подвергнуты гонению». Это произошло следующий день после принятия парламентом Черногории резолюции по Сребренице, согласно которой сербский народ признается виновным в совершении «геноцида» над мусульманами – жителями боснийского города Сребреница – в 1995 году в ходе гражданской войны в Боснии и Герцеговине. Решающее значение при голосовании в парламенте имели голоса депутатов Демократической партии социалистов президента Черногории Мило Джукановича.

Жалобу в прокуратуру против Ковачевича также подала Демократическая партия социалистов.

Напомним, резолюция была принята 17 июня. Согласно ее положениям, в Черногории запрещено публичное отрицание «геноцида» или принижение тех событий 1995 года. Ковачевич стал первым сербским политиком Черногории, против которого выдвинуто такое обвинение.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 08.09.21

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