ЕС лишил Сербию и Албанию статуса ковид-безопасных государств

Брюссель исключил из списка ковид-безопасных государств шесть стран, в числе которых оказались Сербия и Албания, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сообщение Европейского Совета.

В перечень государств, с которыми не рекомендуется открыть границы в условиях пандемии коронавирусной инфекции, внесены также Армения, Азербайджан, Бруней и Япония.

В конце августа Евросоюз принял аналогичное решение в отношении Черногории, Северной Македонии и самопровозглашенного Косово.

Вместе с тем Европейский центр профилактики и контроля заболеваний внес Хорватию в перечень государств с красным уровнем распространения Covid-19. В стране за неделю количество случаев инфицирования коронавирусом выросло на 50-55%.

В красную зону попадают государства, в которых регистрируется от 75 до 200 случаев заражения на 100 тысяч человек за две недели. При этом, по данным национального штаба гражданской защиты, первую дозу вакцины от коронавируса получили 51,8% взрослого населения Хорватии.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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