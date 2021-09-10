Разжигает новый конфликт: НАТО раскалывает Черногорию

Североатлантический альянс сыграл ключевую роль в политическом и религиозном расколе в Черногории. Такое мнение высказал сербский аналитик Александр Павич, комментируя скандалы вокруг интронизации митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви Иоанникия.

«Можно утверждать, что НАТО, его главные страны-участницы – такие, как США, сыграли весьма негативную роль в событиях в Черногории, вероятно, ожидая вспышки нового конфликта, которым они бы могли «успешно» управлять, как, например, в Афганистане. И, скорее всего, у них бы получилось, если бы не решимость Патриарха, митрополита Черногорско-Приморского и остальных архиереев СПЦ, которую поддержали премьер-министр страны Здравко Кривокапич и министр обороны Черногории Оливера Иньяц», – цитирует «Балканист.ру» интервью эксперта сербским СМИ.

Как считает аналитик Евразийского форума безопасности Митар Kова, стратегия западных сил «задушить все сербское» усилена губительными действиями режима президента Черногории Мило Джукановича. «Это намерение Запада появилось ещё во время Второй мировой войны. Один из центров антисербской активности находится в Цетине. Джуканович лакейски исполняет все приказы НАТО и ЕС, начиная с агрессии 1999 года. Надеюсь, что эти силы наконец увидят, что Джуканович теряет поддержку народа, и примут эту реальность, усилив сотрудничество с новым правительством», – подчеркнул Ковач, выразив надежду, что Запад в скором времени отречется от черногорского президента.

Напомним, в Черногории 4-5 сентября резко обострилась обстановка в связи с интронизацией митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви Иоанникия, которая прошла в Цетинском монастыре. Церемония сопровождались ожесточенными протестами местных националистических и профашистских группировок, а также сторонников непризнанной «черногорской церкви». Протестующие заблокировали въезд в город баррикадами из автомобильных покрышек. Координировала процесс Демократическая партия социалистов Черногории. Ее возглавляет Джуканович, который в 2020 году утратил контроль над правительством на фоне массовых протестов верующих против ущемления Сербской православной церкви. В результате спровоцированных беспорядков пострадали около 20 сотрудников правоохранительных органов. Ранения получили также несколько участников беспорядков.

Подгорица – Белград, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица – Белград. Другие новости 10.09.21

Косовские террористы возмущены открытием архивов Армии Освобождения Косово. / ЕС лишил Сербию и Албанию статуса ковид-безопасных государств. / Более 14 млрд евро: Брюссель решил помочь деньгами странам-кандидатам в ЕС. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»