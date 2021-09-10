Черногория ужесточила правила въезда для туристов

Правительство Черногории на фоне роста заболеваемости covid-19 приняло решение ужесточить требования для туристов, въезжающих в страну. Как сообщила министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович, с 14 сентября потребуется документ о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса. При этом с момента второй прививки должно пройти 14 дней.

При этом власти Черногории сохранили прежние требования для непривитых туристов. При въезде на территорию страны, как и ранее, можно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа, либо справку об отрицательном результате экспресс-теста не старше 48 часов, либо справку о перенесенном COVID-19 (не ранее 14 дней с момента выздоровления и не позже 180 дней с момента выдачи).

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 10.09.21

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