Импичмент: президент Черногории оказался перед угрозой потери власти

Парламент Черногории инициировал процедуру импичмента президента страны Мило Джукановича. Поводом стал спровоцированный главой государства раскол общества, что противоречит Конституции.

Как сообщается в заявлении об импичменте, которое подготовила Социалистическая народная партия, высказывания президента Джукановича спровоцировали беспорядки во время интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия в Цетинском монастыре. «Тем самым президент грубо нарушил статью 14 Конституции Черногории, которая гласит, что религиозные общины отделены от государства, а также, что религиозные общины равны и свободны в проведении религиозных обрядов. Джуканович грубо вмешался во внутренние дела одной из религиозных общин – митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви – и нарушил принцип секулярности государства», – цитирует документ «Балканист.ру».

Как предполагается, процедура импичмента будет запущена после проверки Конституционным судом нарушения главой государства основного закона страны. Учитывая, что все члены высшего судебного органа были назначены партией Джукановича и лояльны ему, аналитики считают, что «инициатива очень полезна, как политический инструмент для острастки главы государства». Так или иначе, инициативу об отставке Джукановича поддержали все депутаты правящей коалиции.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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