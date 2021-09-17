Гаагское «правосудие» отказывается досрочно освобождать сербов

Управление Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге отказалось досрочно освободить из-под стражи бывшего заместителя председателя правительства Республики Сербской Радослава Брджанина, приговоренного к 30 годам заключения за военные преступления. Доводы о выполнении условий для досрочного выхода на свободу были проигнорированы.

Как пишет «Балканист.ру», Брджанин был заключён в тюрьму в 1999 году после выдачи его Гааге миротворческим подразделением НАТО в Боснии и Герцеговине (SFOR). Брджанин отбывал срок в Дании, где провёл 22 года. Власти страны заявили, что, согласно местному законодательству, осуждённый выполнил все условия для досрочного освобождения, и его дальнейшее заключение будет считаться «нарушением гражданских прав».

Управление МОМУТ перевело Брджанина в тюрьму в Схевенингене (Нидерланды) и сейчас ведёт переговоры с другими европейскими странами, власти которых согласятся оставить его в заключении.

Стоит отметить, что в первые два года отбывания наказания Брджанина выполнил все условия для досрочного освобождения, однако председатель МОМУТ Кармел Аджиус потребовал от него и ещё четверых осуждённых сербов признать вину в военных преступлениях, которую они отрицали во время суда.

Гаага, служба информации РИА «Новый День»

Гаага. Другие новости 16.09.21

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