Власти Черногории объявили о введении ковид-паспортов

Власти Черногории объявили о введении в стране ковид паспортов. Как сообщил директор Института общественного здравоохранения страны Игорь Галич, с сегодняшнего для без цифрового сертификата о вакцинации запрещено пропускать в офисные здания и ведомственные учреждения. Без этого документа, который выдается сразу после второй прививки от коронавируса, с 9 октября нельзя будет посещать объекты общепита и торговые центры.

Владельцы, арендаторы и администраторы общественных объектов обязаны выделить сотрудника, который будет контролировать наличие сертификатов, передает «Балканист.ру».

«Количество гостей на праздниках (свадьбах, днях рождения и т.д.) ограничено до 50 человек вне зависимости от того, проходит мероприятие внутри объекта общепита или на террасе. Живая музыка внутри ресторана возможна только при наличии ковид-паспорта у всех сотрудников заведения, а также музыкантов и гостей», – уточнил Галич.

По его словам, скептицизм по отношению к вакцинам от коронавируса среди населения постепенно снижается. Каждый второй житель Черногории уже сделал одну прививку, а 45% населения получили обе дозы вакцины.

Директор Института общественного здравоохранения подчеркнул, что девять из десяти скончавшихся от последствий заражения коронавирусом не были привиты, и призвал граждан проявить ответственность за свое здоровье и здоровье близких.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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