Словению сотрясают ковид-протесты

В Словении продолжаются массовые выступления граждан против жёстких эпидемиологических мер. Накануне тысячи словенцев вышли на улицы Любляны, чтобы почтить память скончавшейся утром от инсульта 20-летней девушки, которая ранее привилась от коронавируса вакциной Johnson & Johnson. Ее гибель родственники связывают именно с последствиями вакцинации, передает «Балканист.ру».

Министр здравоохранения Словении Янез Поклукар заявил, что приостанавливает применение вакцины Johnson & Johnson в стране, пока не будет точно установлена причина инсульта.

По данным местных СМИ, на протест вышли около 10 тысяч граждан. Митингующие заблокировали объездную дорогу и несколько центральных, протестовали перед зданием парламента и президентским дворцом. Один из ораторов заявил, что «врачей, делающих прививки, нужно отдать под трибунал», и призвал игнорировать масочный режим. Для разгона демонстрантов полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Словенцы выступают против обязательной вакцинации и ковид-пропусков, которые необходимо предъявлять при посещении торговых центров, автозаправок, при получении медицинских услуг, за исключением неотложных, и при выходе на работу.

Любляна, служба информации РИА «Новый День»

Любляна. Другие новости 29.09.21

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