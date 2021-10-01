На Балканах зарождается новое албанское государство

В Северной Македонии зарождается третье на Балканах албанское государство. Об этом заявил экс-министр юстиции Албании Спартак Нгела, обратив внимание на заметное увеличение албанского населения в этой стране.

«У албанцев два государства на Балканах, а третье только зарождается – в Македонии. Согласно результатам состоявшейся переписи, число албанцев уже составляет 47% от числа переписанных граждан, а достигнет и 54%», – цитирует «Балканист.ру» его интервью косовскому телеканалу ATV.

Издание отмечает, что при этом не сообщается, откуда у политика такие данные и не озвучил ли он собственные суждения, говоря о численности албанского населения.

Вместе с тем Нгела подчеркнул, что албанцам важно укрепить альянс с США, чтобы «добиться еще большего процветания в регионе». Комментируя ситуацию на севере Косово, где в последние дни происходили столкновения местных сербов с приштинскими силовиками, Нгела заявил, что «албанцев не стоит беспокоить, потому что за ними стоит Америка».

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