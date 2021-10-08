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Пятница, 8 октября 2021, 17:16 мск

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Энергетический кризис: Албания ввела режим чрезвычайного положения

С сегодняшнего дня в Албании введен чрезвычайного положения. Поводом для такого решения стал дефицит электроэнергии.

«Мы имеем дело с диктаторским ростом цен на электричество на мировом рынке», – заявил премьер-министр Албании Эди Рама, слова которого цитирует «Балканист.ру».

По оценке главы правительства, дефицит продлится до середины следующего года, однако и после этого проблемы с электроэнергией могут не прекратиться. «Цены прежними не станут. Мы обязаны защитить граждан», – пояснил Рама.

Ранее премьер-министр Албании заявлял, что стране грозит энергетический кризис из-за резкого роста цен на топливо на мировом рынке.

Тирана, служба информации РИА «Новый День»

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