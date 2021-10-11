Болгария накануне энергетического кризиса

В Болгарии наступает энергетический кризис. На фоне глобального роста цен на природный газ, зимой тарифы в стране могут вырасти на 80%, передает «Балканист.ру» со ссылкой болгарские СМИ. Согласно расчетам одной из компаний, которая поставляет «голубое топливо» бытовым потребителям, если динамика роста цен сохранится, в октябре платежи увеличатся на 50-150 болгарских левов, что примерно на 50% выше, чем в прошлом году. В зимние месяцы счета могут подняться на 300 левов, или на 70-80% по сравнению с 2020 годом.

В связи с этим некоторые газовые компании предлагают разделить начисленные в квитанциях суммы на несколько частей, и предоставить жителям страны возможность оплачивать их как в зимний, так и в летний период.

София, служба информации РИА «Новый День»

София. Другие новости 11.10.21

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