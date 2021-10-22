Такого еще не было – у двух детей с ковидом случились инсульты

Количество детей с COVID-19, которые в последние дни попасли в больницы, беспокоит сербских медиков.

По словам Владислава Вукмановича из Белградского института матери и ребенка, они уже зарегистрировали двух малеьникх пациентов, которые на фоне ковида перенесли инсульты.

В предыдущие волны таких сложных педиатрических пациентов не было, утверждает Владислав Вукманович. «У двухлетнего мальчика в сердце был тромб, но на первый взгляд он выглядел здоровым. Но сгусток отделился и попал в мозг. Затем девочка перенесла инсульт из-за образования тромба, вероятно, в результате повреждения внутренней стенки кровеносных сосудов в ее мозгу», – описывает случаи врач.

Сейчас врачи Белградского института борются за жизни троих детей, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. «Это нехорошо, их жизни остаются в опасности», – отметил Вукманович.

Белград, Елена Васильева

Белград. Другие новости 21.10.21

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