Протесты не помогли: президент Болгарии выступил в поддержку ковид-сертификатов

Президент Болгарии Румен Радев поддержал решение технического правительства ввести на территории страны ковид-сертификаты, несмотря на многочисленные протесты населения. По его словам, в противном случае потребуется карантин, что «привело бы к катастрофическим последствиям».

«Полностью осознаю негативное впечатление от этих решений, особенно в дни перед выборами. Но для меня, как человека долга, приоритетом являются люди, а не рейтинг. Жизнь людей для меня важнее итогов выборов, результат которых приму со смирением», – заявил президент Болгарии, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Радев поручил кабмину изучить возможность выдачи «зеленых» сертификатов для граждан, имеющий высокий уровень антител. «Предыдущие управляющие внушили стойкое недоверие к вакцинам, которые являются самой надежной защитой от коронавируса. Было ясно, что определенные партии и кандидаты воспользуются ситуацией, потребуют отставки и саботируют действия правительства, не имея смелости предложить альтернативу или долгосрочное решение», – подчеркнул болгарский лидер.

С 21 октября в Болгарии введены «зеленые» ковид-сертификаты, их наличие необходимо для посещения университетов, театров, кинотеатров, музеев, выставок, концертов, цирков, спортзалов и бассейнов, а также ресторанов, расположенных в закрытых помещениях, и магазинов площадью более 300 кв м. В документе должна содержаться информация о вакцинации, наличии отрицательного результата ПЦР-теста или теста на антиген. Введение ограничений спровоцировало акции протеста в разных городах Болгарии. Ряд политических партий требует отставки главы Минздрава Стойчо Кацарова и отмены сертификатов.

Выборы президента Болгарии намечены на 14 ноября. В этот же день жители страны вновь досрочно проголосуют за кандидатов в республиканский парламент.

София, служба информации РИА «Новый День»

София. Другие новости 23.10.21

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