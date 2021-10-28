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Четверг, 28 октября 2021, 13:41 мск

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Польша поможет Сербии вакциной от коронавируса

Правительство Польши намерено передать Сербии 200 тысяч доз американского препарата Moderna против коронавируса.

Как отмечает «Балканист.ру», Moderna станет пятой вакциной против коронавируса, доступной гражданам Сербии. Помимо неё, в стране можно привиться препаратами Pfizer/BioNTech, Sinopharm, AstraZeneca и российским «Спутником V», который начали производить в Белграде.

Власти Сербии призывают граждан пройти вакцинацию, чтобы подавить рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявлено 6 948 новых случаев заражения Covid-19.

Варшава – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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Балканы, Европа, В мире, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Европа, Сербия,