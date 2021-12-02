Лондон делегировал на Балканы экс-главу комитета НАТО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил на должность специального представителя Лондона на Западных Балканах экс-главу комитета НАТО сэра Стюарта Пича. Об этом говорится в сообщении британского посольства в Белграде.

Министр иностранных дел Великобритании Трасс пояснила, что такое решение является «четким показателем приверженности Великобритании Западным Балканам», а также защите и продвижению свободы и демократии в регионе. «Я с нетерпением жду углубления наших связей с Западными Балканами в сферах экономики и безопасности, а также совместной работы по сдерживанию вредоносных акторов. Сэр Стюарт будет играть ключевую роль в этой работе», – сказала Трасс, слова которой цитирует «Балканист.ру».

Предполагается, что в Боснии и Герцеговине (БиГ) спецпредставитель Великобритании будет оказывать помощь работе аппарата Высокого представителя Кристиана Шмидта, который, как отметили в британском диппредставительстве, «по-прежнему пользуется полной поддержкой Соединенного Королевства».

В Сербии и самопровозглашенном Косово Пич вместе с британскими партнерами будут содействовать продолжению диалога между Белградом и Приштиной при посредничестве Евросоюза.

Как уточнили в диппредставительстве, Лондон вместе с международными партнерами продолжит работать над устранением всех угроз стабильности в соответствии с Дейтонскими мирными соглашениями, «которые способствовали достижению с трудом заработанного за последние 26 лет прогресса в БиГ и помогают решать другие региональные проблемы, в том числе поддерживают нормализацию отношений между Сербией и Косово и ведут борьбу с организованными преступными группами».

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

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