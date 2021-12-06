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Понедельник, 6 декабря 2021, 13:33 мск

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Правительство Северной Македонии пополнит еще одна албанская партия

Фото: vlada.mk

В Северной Македонии албанская партия «Альтернатива» присоединилась к правящему парламентскому большинству и намерена войти в состав правительства страны. Соответствующее соглашение подписали македонский премьер-министр Зоран Заев и лидер политической силы Африм Гаши.

По словам Заева, соглашение с «Альтернативой» гарантирует, что правящее большинство будет стремиться решить серьезные проблемы, чтобы обеспечить преемственность и успешное начало процесса переговоров о членстве в ЕС, включая проработку спорных вопросов с Болгарией, бороться с пандемией коронавируса и преодолеть глобальный энергетический кризис, передает «Балканист.ру» со ссылкой на македонские СМИ.

Вместе с тем глава правительства подчеркнул, что Северной Македонии не нужны досрочные парламентские выборы. «Внеочередные выборы создадут в стране новую политическую, экономическую и общую неопределенность, а также поставят под угрозу процесс евроинтеграции. Достаточно кризисов и неопределенности. Нашей родине нужен мирный и стабильный период», – заявил Заев.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

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