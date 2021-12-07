Конституционный суд Словении отменил коронавирусное постановление правительства

Конституционный суд Словении признал противоречащим Основному закону страны постановление кабинета министров, которое предписывает запрет выходить на работу для госслужащих, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Как говорится в вердикте, требование равнозначно введению обязательной вакцинации, что противоречит Конституции, передает «Балканист.ру».

Документ был утвержден словенским правительством в середине сентября, но не успел вступить в силу. Профсоюзы обратились в Конституционной суд с требованием проверить соответствие постановления Основному закону страны.

Любляна, служба информации РИА «Новый День»

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