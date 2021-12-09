Коррупция и отмывание денег: арестован боснийский «фармацевтический король»

В Боснии и Герцеговине арестован директор фармацевтической компании Bosnalijek Недим Узунович. Бизнесмен подозревается в коррупции, отмывании денег, злоупотреблении служебным положением и нанесении ущерба собственному предприятию, передает «Балканист.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Bosnalijek – крупнейшая фармацевтическая компания Боснии и Герцеговины, а также один из лидеров региона в отрасли. Предприятие было основано в 1951 году, в настоящее время поставляет лекарства на три континента в более чем 20 стран, в том числе Россию. Представительство Bosnalijek в РФ было открыто в 2003 году.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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