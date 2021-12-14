Сербия сделала прорыв в процессе евроинтеграции

Сербия открыла четыре новые главы в переговорах о вступлении в Евросоюз. Прогресс Белграда отмечается в сфере транспортной политики (глава 14), энергетики (глава 15), трансъевропейских сетей (глава 21) и защиты окружающей среды (глава 27), хотя последний пункт до недавнего времени оценивался как «полностью несовместимый с правом ЕС», передает «Балканист.ру».

Как сообщается, накануне визита в Брюссель премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала новый шаг в процессе евроинтеграции «феноменальным», и заявила, что открытие последней главы о защите окружающей среды и «зелёная повестка» указывают на то, как много усилий приложила Сербия в последние несколько лет для достижения своей цели.

Переговорный процесс о вступлении Сербии в Евросоюз идёт с 2005 года, на сегодня страна открыла 22 из 33 глав.

Брюссель – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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