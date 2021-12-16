Мусульманские политики Боснии готовят создание исламской армии

Мусульманские политики Боснии и Герцеговины (БиГ) готовятся к созданию мононациональной исламской армии под эгидой официальных органов власти. Такое мнение высказал эксперт в области безопасности и борьбы с терроризмом Джевад Гальяшевич, комментируя встречу представителей Объединения генералов БиГ с членами Президиума БиГ Шефиком Джаферовичем и Желько Комшичем, передает «Балканист.ру».

При этом Гальяшевич назвал Джаферовича и Комшича представителями боснийских мусульман, хотя последний формально является членом президиума от хорватского народа, однако большая часть боснийских хорватов, как и официальный Загреб, не признают его легитимным представителем народа в БиГ. Комшич был избран голосами бошняков и, как утверждается, отстаивает интересы мусульманского Сараево.

В интервью агентству «Срна» Гальяшевич обратил внимание, что прием в Президиуме бывших генералов Армии Республики БиГ времен гражданской войны 1992-95 гг. является продолжением «военно-заговорщической политики партии СДА (мусульманская Партия демократического действия), поскольку ни один сербский или хорватский генерал не стали вмешиваться в политические отношения, предлагая военное решение выхода из кризиса».

«А теперь это произошло (военные вмешались)», – заявил эксперт, отмечая, что «целью встречи было не ослабление существующей напряженности, а наоборот». По мнению Гальяшевича, совещание отставных генералов мусульманских вооруженных формирований с членами Президиума представляет собой реальную угрозу войны и объявление о «создании новой мусульманской армии».

Как считает эксперт, такие планы явно были согласованы с Брюсселем, что предполагает угрозу вмешательства НАТО в ситуацию в БиГ. Гальяшевич пояснил, что в ЕС неслучайно в тот же день сообщили о том, что НАТО может быстро вмешаться в ситуацию в Боснии, перебросив в страну около 6 тысяч своих солдат.

«Определенные силы в ЕС и на Балканах уже открыто помогают партии СДА и Бакиру Изетбеговичу в строительстве исламского государства в Боснии и Герцеговине, точнее, помогают построить фильджанистан, в котором не будет ни сербов, ни хорватов», – заявил Галияшевич.

Примечательно, что встреча Джаферовича и Комшича с генералами прошла без участия представителя Президиума БиГ от сербского народа Милорада Додика. Как было объявлено позднее, на переговорах обсуждались текущие вопросы безопасности и политические проблемы в БиГ, «связанные с угрозами и односторонними действиями со стороны Республики Сербской».

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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