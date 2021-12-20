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Понедельник, 20 декабря 2021, 20:33 мск

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Open Balkan: Сербия, Албания и Северная Македония готовы к подписанию нового соглашения

Фото: официальный сайт президента Сербии

Три балканских государства готовы к подписанию важного соглашения о сотрудничестве в рамках проекта Open Balkan, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ. Как ожидается, документ подпишут президент Сербии Александр Вучич, глава правительства Албании Эди Рама и македонский премьер-министр Зоран Заев.

По данным СМИ, вечером 21 декабря состоится совместная пресс-конференция Вучича, Рамы и Заева. Страны-участницы Open Balkan подпишут соглашение об объединении схемы электронной идентификации граждан стран региона, о сотрудничестве в ветеринарной и фитосанитарной сфере, а также о безопасности продуктов питания и кормов для животных и свободном доступе на рынок труда Западных Балкан.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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