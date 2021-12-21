В Боснии начали «прессовать» лидеров Республики Сербской

Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) вызвала политических лидеров Республики Сербской для дачи показаний по уголовному делу в «посягательстве на конституционный порядок». Как пишет «Балканист.ру», на допрос должны явиться лидер правящей партии Республики Сербской СНСД, член Президиума БиГ Милорад Додик, президент Республики Сербской Желька Цвиянович и премьер-министр Радомир Вишкович.

Сообщается, что прокуратура БиГ обвиняет участников заседания Народной скупщины Республики Сербской, в первую очередь – представителей правящей в коалиции во главе с руководством республики, в «посягательстве на конституционный порядок». Лидеры оппозиционных партий, не участвовавшие в голосовании на заседании парламента РС, будут вызваны для дачи показаний в качестве свидетелей.

За «посягательство на конституционный строй и порядок» боснийские законы предусматривают тюремное заключение на срок до пяти лет. Пресс-секретарь партии СНСД Радован Ковачевич назвал происходящее еще одним доказательством того, что «прокуратура БиГ – политический инструмент для сведения счетов с Республикой Сербской и сербами».

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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