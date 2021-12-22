Премьер-министр Венгрии заявил о поддержке Республики Сербской

Венгрия на безвозмездной основе выделит 100 млн евро Республике Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) в рамках добрососедской политики, направленной на поддержание стабильности в регионе. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Как предполагается, Будапешт создаст в энтитете фонд, который будет распоряжаться выделенными средствами. Планируется, что эти деньги пойдут на поддержание малого и среднего бизнеса РС, передает «Балканист.ру».

При этом Орбан подчеркнул, что член Президиума БиГ от сербов Милорад Додик является демократически избранным представителем народа и введение против него санкций со стороны Запада может стать опасным прецедентом. Если такое решение будет принято, Будапешт наложит вето.

Ранее Германия выступила с инициативой ввести санкции против Милорада Додика за то, что он намерен отделить РС от Боснии и Герцеговины.

Будапешт, служба информации РИА «Новый День»

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