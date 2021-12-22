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Среда, 22 декабря 2021, 13:28 мск

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«Нежелательный рост напряженности»: Болгария отказывается размещать на своей территории дополнительные силы НАТО

Фото: официальный сайт НАТО

Министр обороны Болгарии Стефан Янев высказался против размещения в стране дополнительного военного контингента Североатлантического альянса. По его словам, такое решение противоречило бы интересам государства.

Министр сообщил, что в настоящее время НАТО рассматривает возможные варианты реагирования на «увеличение военного потенциала России и деятельность на восточном фланге Альянса», среди которых – дислокация дополнительных войск в Болгарии и Румынии.

«Моя позиция заключается в том, что подобные дискуссии могут привести к нежелательному росту напряженности в регионе. Более того, на данном этапе нет оснований рассматривать наблюдаемые процессы как реальную угрозу альянсу и его зоне безопасности. В связи с чем считаю, что нет необходимых обстоятельств, которые могут объяснить расположение дополнительных войск на нашей территории», – цитирует «Балканист.ру» главу оборонного ведомства Болгарии.

Ранее немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщило, что главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами Североатлантического альянса в Европе американский генерал Тод Уолтерс предложил сформировать в Болгарии и Румынии два воинских контингента численностью до 1500 человек в рамках миссии НАТО Enhanced Forward Presence. Янев со своей стороны пояснил, что окончательное решение еще не принято.

София, служба информации РИА «Новый День»

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