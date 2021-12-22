Правительство Черногории впервые может возглавить албанец

Новое правительство Черногории впервые может возглавить представитель албанской национальности. Такую возможность не исключил член Центрального совета движения УРА Илир Харашани, которое входит в правящую коалицию. Политик пояснил, что его организация будет способствовать формированию кабинета министров с участием нацменьшинств.

В интервью телеканалу Euronews Харашани пояснил, что из семи политических представителей, подписавших соглашение о формировании нового правительства, четверо являются албанцами, что не исключает их назначение в кабинет министров.

«Соглашение, которое мы заключили неделю назад, я считаю хорошим шагом к будущему, к формированию нового правительства, частью которого станут все национальности. Среди семи подписантов у нас есть сербы, черногорцы, боснийцы и албанцы. В соглашении участвуют четыре албанца. При таком раскладе сил албанцам дается возможность получить, как минимум, два министерства, и премьер-министром, вероятно, станет албанец, что будет является большим достижением», – сказал Харашани, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Как считает политик, новая стратегия, поддерживаемая специальным посланником Вашингтона на Балканах Габриэлем Эскобаром, «положит конец деструктивной роли просербского политического блока Демократический фронт», союзником которого по коалиции в настоящее время все еще является движение УРА.

Примечательно, что позднее Харашани попытался опровергнуть намерение движения УРА сформировать правительство Черногории из представителей национальных меньшинств. Он заявил, что его слова «были умышленно неверно истолкованы, и он говорил лишь о возможных моделях решения политического кризиса в Черногории».

«Я не говорил, что УРА прилагает усилия по созданию нового правительства национальных меньшинств. Я всего лишь перефразировал господина Эскобара, открыто заявившего, что наши партнеры [США] всегда помогают нам в реформах нашего общества. Мне жаль, что кто-то из «своих» интересов хочет внести всех в заблуждение», – пояснил Харашани в комментарии в твиттере.

Стоит отметить, что движение УРА возглавляет албанский политик Дритан Абазович, который сейчас занимает пост вице-премьера Черногории.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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