США намерены защитить Балканы от влияния России и Китая

Размещение в Албании штаба специальных операций США в Европе станет «прямым ответом на российское и китайское влияние в балканском регионе». Об этом заявил бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Албании Бардиль Колчаку.

«Это ответ всем: как российскому, так и китайскому влиянию. России и тому воздействию, которое она хочет оказывать на регион через Белград, был дан прямой ответ», – подчеркнул Колчаку, слова которого цитирует «Балканист.ру».

При этом бывший военачальник назвал запланированное наращивание американского присутствия в Албании «долгожданной новостью, в которой нет ничего удивительного», поскольку сотрудничество Тираны и Вашингтона в настоящее время «находится на самом высоком уровне». Колчаку также подчеркнул, что открытие штаба «происходит не в самый мирный момент в регионе».

Ранее посольство США в Тиране и Европейское командование американских вооруженных сил (EUCOM) заявили, что в рамках усилий по укреплению региональной стабильности в Албании будет создан передовой штаб специальных операций США в Европе.

Тирана, служба информации РИА «Новый День»

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