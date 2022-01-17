«Борьба» с коррупцией: США пригрозили персональными санкциями политикам балканских государств

Вашингтон намерен с помощью персональных санкций бороться с коррупцией в государствах балканского региона. Об этом заявил спецпредставитель США на Балканах Габриэль Эскобар. По его словам, ограничительные меры будут касается отдельных политиков и бизнесменов.

«Новая американская администрация посвятила себя борьбе с коррупцией, и санкции – одно из средств в этой борьбе. Они не станут единственным оружием нашего присутствия, однако новые будут введены в отношении всех стран Западных Балкан. Уточню, не против стран и народов, а против отдельных политиков, замешанных в коррупции», – сказал Эскобар, слова которого цитирует «Балканист.ру».

«Наша цель – остановить финансирование отдельных коррупционеров и энтитетов», – уточнил спецпредставитель США про Республику Сербскую (энтитет в составе Боснии и Герцеговины), против представителя которой в Президиуме Боснии и Герцеговины – Милорада Додика – ранее были введены санкции.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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