Премьер-министр Словении спровоцировал громкий скандал

Премьер-министр Словении Янез Янши спровоцировал громкий политический скандал. Его заявление о намерении открыть торговое представительство в Тайване вызвало негативную реакцию со стороны бизнес-сообщества и словенского президента Борута Пахора, который обратил внимание, что Словения поддерживает территориальную целостность Китая, который считает Тайвань своей провинцией. Пекин уже высказал решительный протест таким планам, передает «Балканист.ру».

При этом высказывание премьер-министра, стремительно теряющего популярность в преддверии намеченных на 24 апреля парламентских выборов, уже спровоцировало проблемы в бизнес-кругах. Экспорт словенских товаров в Китай, который оценивается в 300 млн долларов, окажется под угрозой, если Пекин введёт санкции против Любляны за установление торговых отношений с Тайванем. «После этого заявления мы уже лишились некоторых контрактов с Китаем», – сообщили представители предпринимательского сообщества.

«Это неминуемо отразится и на компаниях, которые экспортируют в Германию и Францию, потому что Словения не сможет исполнять сроки поставок по договорам. Словения вообще не сможет ничего сделать против мощного Китая», – подчеркнул экономический эксперт Чрт Костевец.

19 января Китай выразил Словении «решительный протест» в связи с высказыванием главы словенского правительства в «поддержку независимости Тайваня». Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь указал, что слова Янши бросают вызов принципу «одного Китая», который является «общепризнанной нормой международных отношений и общим консенсусом международного сообщества, а также политической основой китайско-словенских и китайско-европейских отношений».

Любляна, служба информации РИА «Новый День»

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