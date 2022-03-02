Sberbank Hrvatska перешел под контроль Хорватского почтового банка

Государственный Хорватский почтовый банк (Hrvatska poštanska banka, HPB) взял под контроль Sberbank Hrvatska. Об этом сообщил сегодня глава правительства Хорватии Андрей Пленкович. По его словам, такое решение было принято для минимизации возможного ущерба, который в случае ликвидации кредитной организации мог составить более миллиона евро.

«HPB отреагировал, был готов прийти на помощь и взять по контроль Sberbank Hrvatska. Это должно успокоить клиентов «Сбербанка», не надо выводить свои средства, он с сегодняшнего дня – часть группы Хорватского почтового банка. В последующие дни администрация по урегулированию примет управление над банком, а вскоре произойдет и переименование, и он продолжит нормальную работу», – пояснил Пленкович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Ранее сообщалось, что вкладчики хорватского «Сбербанка» начали массово выводить свои деньги со счетов. Sberbank Hrvatska находился на восьмом месте в банковском рейтинге Хорватии с общим имуществом свыше 11 млрд кун (около 1,5 млрд евро). HPB заплатил за «Сбербанк» 71 млн хорватских кун (9,9 млн евро).

Ранее сегодня Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка в связи с тем, что дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений. Напомним, 28 февраля сербский банк AIK Banka сообщил об успешном завершении процесса покупки Sberbank Srbija.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»