Украинская проблема: лидер сербов в знак протеста покинул заседание Президиума Боснии и Герцеговины

Член Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик намерен блокировать любую попытку Сараево поддержать антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине. Сегодня политик в знак протеста покинул заседание Президиума БиГ, на котором планировать обсудить его предложение о нейтралитете.

Как передает «Балканист.ру», лидер сербов Боснии предложил Президиуму определить позицию БиГ по украинскому вопросу, но против выступили представители бошняков и хорватов Шефик Джаферович и Желько Комшич.

Додик пояснил, что за внешнюю политику государства отвечает Президиум БиГ. «Президиум, а не МИД и тем более не послы БиГ… Это обман, который хотят провернуть мусульмане здесь в Сараево. Это циничная попытка обесценить, унизить сербский народ. Абсолютно смешно выглядит отсылка к заявлению от 2014 года, которое даже не является решением Президиума, в котором говорилось, что нужно уважать территориальную целостность Украины. В нынешней ситуации это является злоупотреблением», – подчеркнул представитель сербов БиГ.

Ранее Додик настаивал, что БиГ должна сохранять нейтралитет относительно событий на Украине. Тем не менее, 24 февраля Желько Комшич, несмотря на отсутствие решения Президиума БиГ, заявил, что Босния и Герцеговина «по мере возможностей продолжит поддержку Украины», а представитель БиГ при ООН Свен Алкалай присоединился к заявлению Евросоюза об украинском кризисе.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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