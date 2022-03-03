«Сбербанк Баня-Лука» переходит под контроль «Nova Banka»

Еще одна европейская «дочка» российского Сбербанка – «Сбербанк Баня-Лука» – перешла под контроль «Nova Banka». Об этом сообщил и.о. директора Агентства по вопросам банков Республики Сербской (РС) Срджан Шупут. По его словам, капитал и клиенты кредитной организации защищены, как и более 400 сотрудников.

«Работа сделана. Мы нашли стратегического партнёра в очень короткие сроки», – сказал Шупут, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Директор Nova Banka Синиша Аджич со своей стороны уточнил, что сейчас проводится юридическая процедура по переходу собственности, но это не повлияет на бизнес банка и на его клиентов. «Ситуация на рынке стабильная, возникшие проблемы вызваны политической ситуацией за пределами нашей страны», – отметил Аджич.

Все дочерние структуры «Сбербанк-Европа» на Балканах также поглощены местными банками. Sberbank Sarajevo был куплен ASA Bank, Sberbank Hrvatska перешёл под контроль государственного «Хорватского почтового банка» (Hrvatska poštanska banka, HPB). Сербский частный банк AIK Banka сообщил об успешном завершении процесса покупки Sberbank Srbija.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

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